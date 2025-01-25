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15:26, 25 января 2025Мир

Названо условие для начала переговоров России с Западом по Украине

Unherd: Для старта переговоров по Украине Запад должен разморозить активы России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Для начала переговоров с Россией по Украине Запад должен разморозить российские активы. Такое условие назвало издание Unherd.

«Скорее всего, Западу придется разморозить российские активы для начала переговоров, но об этом почти не говорят политики и журналисты», — говорится в материале. В СМИ отметили, что западная сторона демонстрирует наивность и неосведомленность, доверяя аналитикам, которые неверно оценивают ситуацию в России.

Авторы статьи считают, введение тарифов против Москвы навредит США, так как страна закупает у России материалы для атомной энергетики, а новые санкции не окажут существенного влияния.

Ранее бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что у президента США Дональда Трампа нет решения по конфликту на Украине.

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