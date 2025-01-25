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22:08, 25 января 2025Бывший СССР

Пашинян высказался о своих велопробегах и их влиянии на работу премьером

Пашинян заявил, что велопробеги не мешают ему быть премьером
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Велопробеги не мешают руководить страной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Даже когда я еду на велосипеде, институты страны работают, и это главное», — сказал он. Пашинян задал риторический вопрос: «Если премьер Армении спит, то как в стране действуют институты?».

Пашинян известен своей любовью к велопрогулкам. В октябре 2024 года он прокатился по Москве на велосипеде, а до этого во время визита во Францию он проехался на велосипеде по улицам Парижа. После возвращения в Армению проехал маршрут Ереван — Эчмиадзин — Ереван длиной 50 километров.

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