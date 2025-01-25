Пушков оценил решение Трампа приостановить поддержку Украины

Пушков: Финансовая поддержка Украины не является приоритетом для Трампа

Решение президента США Дональда Трампа приостановить финансовую поддержку Украины говорит о том, что военная помощь стране не является приоритетом для главы государства. Так эту меру оценил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он выразил мнение, что Украина не входит в число немедленных приоритетов Трампа, в отличие от Израиля и Египта, которым Вашингтон продолжает выделять деньги.

По словам Пушкова, пауза в оказании помощи другим странам нужна, чтобы проверить ее эффективность, а также соответствие интересам Штатов.

«Надо думать, что именно на украинском направлении серьезная проверка эффективности использования выделенных Киеву средств может преподнести немало сюрпризов», — заключил сенатор.

США на 90 дней приостановили финансирование почти всей зарубежной помощи, исключение сделали только для военной поддержки Израиля и Египта. При этом Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине.