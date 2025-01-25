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01:20, 25 января 2025Россия

Пушков усомнился в возможностях Трампа остановить смену пола

Пушков: Трамп не может помешать людям операциями превращать себя в трансформеров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа не может помешать людям при помощи операций превращать себя в трансформеров. В возможностях американского лидера усомнился в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, добавив, что есть другой, более простой способ повлиять на ситуацию.

«Как оказалось, транссексуальной "революции" в США можно быстро положить конец: перестать рассматривать заявки на смену пола и отказаться от понятия "третьего пола", обозначавшегося при демократах буквой Х, с его бесчисленными вариациями», — предложил Пушков. По его словам, правительство в праве установить, что таких людей следует считать либо мужчинами, либо женщинами, какими они являются от рождения.

«И, конечно, (нужно) запретить делать трансгендерные операции детям», — резюмировал российский политик.

В предвыборной кампании Трамп пообещал ограничить права трансгендеров. В его планах было попросить Конгресс принять закон, устанавливающий, что «только два пола», определенные при рождении, признаются США. Больницы, предоставляющие услуги по смене пола, должны лишиться господдержки. Трамп обещал добиться, чтобы Конгресс запретил гормональное или хирургическое вмешательство несовершеннолетним трансгендерам во всех 50 штатах.

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