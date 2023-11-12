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20:54, 12 ноября 2023Мир

Названы приоритеты Трампа в случае возвращения на пост президента США

AP: Трамп ограничит права трансгендеров в случае возвращения на пост президента
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Brian Snyder / Reuters

Стало известно, что Дональд Трамп запланировал проведение массовой депортации мигрантов и преобразование социальной сферы в случае возвращения на пост президента США. Также он ограничит права трансгендеров, сообщило агентство Associated Press.

Предвыборный штаб Трампа назвал его приоритеты в должности главы Белого дома в случае победы на выборах в ноябре 2024 года. Так, Трамп планирует лишить госслужащих защиты на рабочем месте — их смогут увольнять. Предполагается, что так Трамп сможет преследовать людей, связанных с расследованием уголовных дел против него.

Кроме того, Трамп обещает «немедленно остановить вторжение в страну через южную границу» и положить конец нелегальной иммиграции. В рамках этого плана он намеревается поручить иммиграционной и таможенной полиции США провести крупнейшую операцию по внутренней депортации в американской истории.

После нападения ХАМАС на Израиль Трамп пообещал провести «идеологическую проверку» иммигрантов. Так он хочет предотвратить въезд в США «религиозных фанатиков и маньяков», говорится в статье.

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Трамп также намерен ограничить права трансгендеров. После победы он попросит Конгресс принять закон, устанавливающий, что «только два пола», определенные при рождении, признаются Соединенными Штатами. Больницы, предоставляющие услуги по смене пола, лишатся господдержки. Трамп будет настаивать, чтобы Конгресс запретил гормональное или хирургическое вмешательство несовершеннолетним трансгендерам во всех 50 штатах.

В планы Трампа входят и перемены в торговой и энергетической сферах, внешней политике, образовании и национальной безопасности.

Ранее Дональд Трамп заявил о близости США к третьей мировой войне. В угрозе нацбезопасности он обвинил нынешнее руководство страны.

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      Вера Владзиевская
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