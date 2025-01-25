Россияне попали в плен во время секс-тура в Кении

Российских туристов обманули во время секс-тура в Кении. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Трое россиян попали в плен к вымогателям, которые требовали у них два миллиона рублей. По данным источника, путешественники хотели снять жилье в Момбасе, но по приезде бандиты их закрыли в доме и стали требовать деньги в качестве выкупа.

Туристам удалось обратиться в полицию, в результате злоумышленников задержали и отправили в изолятор. Теперь их ждет суд.

Был и другой случай: трое туристов захотели провести ночь с проститутками, но не смогли договориться о стоимости их услуг. Изначально обсуждалась цена в 100 долларов за троих, позже выяснилось, что такую сумму хотела получить каждая секс-рабыня.

«Конфликт приехали разрешать сутенеры, и пока неудачливые клиенты не выплатили деньги, их держали в доме», — говорится в публикации.

Ранее турист из Турции стал жертвой вымогателей в Санкт-Петербурге. Он хотел провести ночь с двумя девушками, но те обманули его и начали требовать деньги.