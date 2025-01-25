Российский город остался без света после крысиной «диверсии»

Абакан остался без света из-за крысы

Столица Хакасии, Абакан, временно осталась без света из-за пробравшаяся на электростанцию крыса. О «диверсии» грызунов в российском городе сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 января. Крыса попала на один из энергетических объектов и повредила кабель, вызвав замыкание. В результате юг города лишился электричества. Через короткий промежуток времени специалистам удалось устранить поломку и вернуть свет.

Ранее большое количество крыс заметили на двух улицах во Владивостоке. По словам местных жителей, грызуны повредили несколько припаркованных в указанных локациях автомобилей.