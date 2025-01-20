Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:47, 20 января 2025Экономика

Крысы начали грызть машины в российском городе

Жители Владивостока пожаловались на крыс, грызущих автомобили
Мария Черкасова

Фото: Pixabay

Крысы захватили две улицы во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Полчища» грызунов обнаружили на улицах на Адмирала Горшкова и Адмирала Юмашева, на последней животные «не стесняются» появляться не только ночью, но и днем. В основном они скапливаются возле переполненных помойках, которые долго не убирают. Местные жители жалуются, что крысы грызут припаркованные автомобили.

Известно, что жители Владивостока жаловались на грызунов в различные инстанции, однако представители коммунальных и других служб пока не борются с нашествием крыс.

Ранее журналисты опубликовали видео, где во Владивостоке крысы бегают возле мусорных баков. Отмечалось, что жители Луговой улицы ждали от управляющей компании (УК) избавления от крыс еще в середине декабря 2024 года, однако грызуны жили среди мусора и к концу года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Одна из них лишилась пальцев

      Украина выпустила по региону России четыре ракеты и свыше десяти беспилотников

      Кандидат в премьеры Канады с украинскими корнями пообещала дать сдачи Трампу

      Москвичам назвали время окончания оттепели

      Армия России нанесла удар по скоплению ВСУ в районе Басов

      Стало известно об упавшем на жилой дом осколке беспилотника в российском городе

      Эксперт развеял два популярных мифа о фитнесе

      В подполье сообщили об ударах по аэродрому ВСУ в Сумской области

      Число банков с иностранным участием в России упало до минимума

      Россиянам назвали причину резкого роста тарифов ЖКХ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше