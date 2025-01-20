Крысы начали грызть машины в российском городе

Жители Владивостока пожаловались на крыс, грызущих автомобили

Крысы захватили две улицы во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Полчища» грызунов обнаружили на улицах на Адмирала Горшкова и Адмирала Юмашева, на последней животные «не стесняются» появляться не только ночью, но и днем. В основном они скапливаются возле переполненных помойках, которые долго не убирают. Местные жители жалуются, что крысы грызут припаркованные автомобили.

Известно, что жители Владивостока жаловались на грызунов в различные инстанции, однако представители коммунальных и других служб пока не борются с нашествием крыс.

Ранее журналисты опубликовали видео, где во Владивостоке крысы бегают возле мусорных баков. Отмечалось, что жители Луговой улицы ждали от управляющей компании (УК) избавления от крыс еще в середине декабря 2024 года, однако грызуны жили среди мусора и к концу года.