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18:03, 27 декабря 2024Экономика

Толпы крыс напугали жителей российского города

Жители Владивостока пожаловались на крыс
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Улицы Владивостока заполнили полчища крыс, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На опубликованном журналистами видео крысы бегают возле мусорных баков. Сообщается, что в этом году жалоб на разгуливающих грызунов особенно много. Известно, что грызуны объединяются в стаи и селятся на свалках, где их боятся даже кошки.

Также отмечается, что жители Луговой улицы ждали от управляющей компании избавления от крыс еще в середине декабря, но грызуны живут среди мусора до сих пор.

Ранее жители Химок пожаловались на холод, крыс и обледеневшие окна в многоквартирном доме по адресу Юбилейный проспект, 86. Грызуны живут в мусоропроводе и «возмущенно смотрят» оттуда, когда жители открывают контейнер, поделились они.

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