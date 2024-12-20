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23:19, 20 декабря 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на «криосауну» в квартирах

Жители Химок пожаловались на холод, крыс и обледеневшие окна в доме
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Химок пожаловались на холод, крыс и обледеневшие окна в многоквартирном доме. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Речь идет о доме, расположенном по адресу Юбилейный проспект, 86. По словам жильцов, на прошлый Новый год в подъезде из-за отключения отопления лопнули все батареи с 1 по 14 этаж. После этого, отметили они, в квартирах обледенели окна, а отогреваться приходилось с помощью газа, однако с тех пор ничего не изменилось. Жильцы добавили, что из-за частых аварий и «переделок» в доме регулярно отключают горячую воду и отопление, и в результате температура в комнатах, которые они окрестили «криосаунами», едва дотягивает до 20 градусов. Наконец, еще две проблемы — отсутствие уборки в подъезде и, как следствие, живущие в мусоропроводе крысы.

«Боимся открывать мусоропровод, потому что на нас возмущенно смотрят. (...) Вот так у нас выглядит лопнувшая батарея. А зачем нам батарея, правильно? Меньше батарей — меньше хлопот», — рассказала одна из жительниц дома, которая провела видеоэкскурсию, где показала, в насколько неудовлетворительном состоянии находится подъезд. В происходящем химчане винят коммунальщиков, которые должны обслуживать дом, но не делают этого.

Ранее жители Салехарда пожаловались, что три дня не могут зайти в квартиры из-за снятых половиц в подъезде.

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