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06:07, 25 января 2025Мир

Стало известно о планах Мелании Трамп снять фильм о жизни в Белом доме

Daily Mail: Мелания Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Супруга президента США Мелания Трамп планирует снять документальный фильм о жизни в Белом доме. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, жена американского лидера переезжает с целой съемочной группой, что до нее не делала ни одна первая леди, чтобы снять документальный фильм о своей жизни. Картина будет транслироваться на стриминговом сервисе Amazon Prime. Отмечается, что сервис заплатил за права на фильм 40 миллионов долларов. Большую часть этой суммы получит Мелания Трамп, так как она выступает в качестве продюсера.

Ранее сообщалось, что власти Украины задумались о покупке прав на перевод на украинский язык книги жены американского президента Дональда Трампа, чтобы наладить отношения с политиком. Речь идет об автобиографической книге первой леди «Мелания».

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