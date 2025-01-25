Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам

Правительство упростило получение удостоверения ветерана БД для добровольцев

Для добровольцев упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о новом порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий единого образца. Теперь добровольцы смогут получать его в беззаявительном порядке. Удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий и право на соответствующие льготы

Согласно постановлению, для выдачи удостоверений воинская часть, на базе которой сформировано добровольческое формирование, будет направлять необходимые документы в военкоматы региона, где доброволец состоит на воинском учете. Военкоматы в течение десяти дней с момента получения должны будут рассмотреть документы и принять решение о выдаче удостоверения.

Готовое удостоверение доброволец сможет получить самостоятельно или попросить родственников или друзей сделать это по доверенности.

Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край увеличил размер единовременной выплаты добровольцам специальной военной операции (СВО). Теперь новобранцы, заключившие контракт с Минобороны на территории региона, будут получать 1,2 миллиона рублей.

