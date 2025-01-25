В МИД России рассказали о сотрудничестве Запада с украинскими киберпреступниками

Дипломат Люкманов: Запад покрывает украинских киберпреступников

Западные страны покрывают киевский режим и стоящих у него на службе киберпреступников. С таким заявлением выступил директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, пишет РИА Новости.

«К сожалению, всеобъемлющая международно-правовая защита от преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий отсутствует — от махинаций мошенников страдают граждане самых разных стран», — посетовал он.

Бороться с киберпреступностью можно только сообща. Однако Запад к этому не готов, подчеркнул Люкманов. По словам дипломата, «некоторые условия противодействия "цифровому" криминалу предусматриваются Конвенцией против киберпреступности». Но главный залог успешной работы правоохранителей – готовность всех государств к равноправному сотрудничеству, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что количество атакующих Россию прогосударственных хакерских группировок (APT) увеличилось почти вдвое. Приоритетными целями для хакеров остаются госведомства, научно-исследовательские институты, и производственные предприятия.

В свою очередь, эксперт Роман Силантьев назвал число украинцев, вовлеченных в схемы со звонками на номера россиян. Он заявил, что сотни тысяч людей на Украине участвуют в данной мошеннической деятельности.