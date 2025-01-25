Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:45, 25 января 2025Забота о себе

В России вырос спрос на удаление косметических имплантов

«Ъ»: в России вырос спрос на удаление косметических имплантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alena Kalita / Globallookpress.com

В России вырос спрос на удаление косметических имплантов, клиники, в том числе столичные, фиксируют заинтересованность в удалении филлеров для губ и грудных имплантов, отмечает «Коммерсантъ».

«Речь идет об эффектах пластической хирургии, которые граждане хотят повернуть вспять не по медицинским показаниям», —говорится в публикации.

Издание отмечает, что среди знаменитостей появился тренд на естественность, его придерживаются в том числе певица Виктория Бекхем и актриса Надежда Сысоева. Опрошенные газетой специалисты подтвердили увеличение запросов на антипластику. Они связывают это с изменением общественного мнения в сторону стремления к натуральности.

Ранее пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова назвала признаки, указывающие на сделанные губы. По ее словам, у женщин после 35 наполненные губы без морщин бывают только после инъекций филлеров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он играет в команде Путина». Польша предупредила Орбана о последствиях блокировки санкций против России

      Бежавший из Польши судья заявил об усталости поляков от антироссийской пропаганды

      Трамп отменил запрет поставок Израилю 2000-фунтовых авиабомб

      В России вырос спрос на удаление косметических имплантов

      В Британии узнали о возросшем спросе на проституток на форуме в Давосе

      В США обратились к Евросоюзу с призывом о России

      В США задержали угрожавшего в соцсетях убить Трампа мужчину

      В Белоруссии подвели итоги явки на досрочное голосование в выборах президента

      Ротенберг принес будильник на пресс-конференцию КХЛ

      Пашинян высказался о своих велопробегах и их влиянии на работу премьером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше