В США задержали угрожавшего в соцсетях убить Трампа мужчину

Полиция Флориды задержала угрожавшего в соцсетях убить Трампа мужчину

Полиция американского штата Флорида задержала мужчину, который писал угрозы в социальных сетях в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы начали расследование против 46-летнего Шэннона Аткинса. Его арестовали в Уэст-Палм-Бич, также при нем обнаружили кокаин.

Американцу грозит обвинение за распространение сообщений с угрозами убийства, а также обвинения за хранение наркотиков.

В октябре прошлого года в США задержали 74-летнего американца Пола Гавеносиса по подозрению в угрозах убийством Трампу. Гавеносис пытался получить пропуск на парковку рядом с местом проведения предвыборного митинга Трампа. В какой-то момент он заявил о намерениях убить кандидата в президенты США. Очевидец инцидента сообщил о произошедшем в полицию.