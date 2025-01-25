В Венгрии потребовали от ЕС гарантии энергобезопасности из-за санкций против России

Сийярто потребовал гарантии энергобезопасности Венгрии из-за санкций против РФ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал, чтобы Евросоюз (ЕС) и Украина предоставили стране гарантии энергобезопасности в связи с вопросом о продлении санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Отныне мы не можем платить цену за чужие войны и одновременно мириться с риском для нашей энергетической безопасности», — отметил министр.

По его словам, Украине и ЕС необходимо дать гарантии, что в будущем они не будут препятствовать поставкам природного газа и нефти в Венгрию.

Ранее Сийярто заявил, что последний пакет санкций США против России ведут к сокращению поставок нефти и газа и могут стать причиной роста цен на топливо в Центральной Европе. Комментируя решение администрации президента США Джо Байдена о мерах против российских нефтегазовых компаний, а также сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), глава венгерского МИД подчеркнул, что этот пакет санкций представляет вызов для Центральной Европы.