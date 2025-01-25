Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 25 января 2025Мир

Зеленский заявил о невозможности быстрого окончания конфликта

Зеленский заявил, что быстрого окончания конфликта не будет
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Быстрого окончания конфликта на Украине не будет, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Il Foglio.

При этом политик отметил, что процесс может быть ускорен усилиями президента США Дональда Трампа. В частности, ускорение может произойти с помощью санкций, экономического давления и влияния Вашингтона, счел Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе описали четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

      Запад обвинили в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

      Трамп подтвердил информацию о заморозке помощи США другим странам

      Трамп допустил расширение США

      Сын Плющенко выиграл соревнования с единственным участником

      В ЦРУ заявили об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

      Американские дипломаты попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи

      Немков одержал победу на турнире PFL

      Зеленский запретил переговоры с Россией всем

      Зеленский заявил о невозможности быстрого окончания конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше