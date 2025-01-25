Зеленский заявил о невозможности быстрого окончания конфликта

Зеленский заявил, что быстрого окончания конфликта не будет

Быстрого окончания конфликта на Украине не будет, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Il Foglio.

При этом политик отметил, что процесс может быть ускорен усилиями президента США Дональда Трампа. В частности, ускорение может произойти с помощью санкций, экономического давления и влияния Вашингтона, счел Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский сорвал сделку по урегулированию конфликта с Россией. По словам политика, украинская сторона захотела вести боевые действия, поэтому соглашение не было заключено.