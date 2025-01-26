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10:36, 26 января 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа

Кнайсль: Рукопожатие Путина и Трампа требует дипломатической работы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Рукопожатие президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа потребует долгой дипломатической подготовки. О подготовке встречи двух лидеров рассказала в беседе с РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Всегда лучше начинать с большой технической работы (...) увеличить дипломатический персонал, возобновить определенные технические контакты в области культуры и спорта. Но начать нужно с этого, рукопожатие между президентами — последнее», — заявила экс-дипломат.

Она добавила, что для того, чтобы встреча двух лидеров произошла результативно, она должна состояться в дружелюбной и продуктивной работе, которой будет предшествовать долгая дипломатическая работа.

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже очень скоро.

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