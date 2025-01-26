Кадыров рассказал о поставке на СВО китайских пикапов

Кадыров заявил о поставке на СВО пяти бронированных пикапов для бойцов

Для бойцов в зоне СВО в длижайшее время доставят пять пикапов китайского производства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик сообщил, что автомобили отличаются повышенной проходимостью. При этом они бронированы по стандарту В4.

Кадыров добавил, что машины приобрел заместитель председателя правительства республики Висхан Мацуев.

В сентябре 2024 года Кадыров рассказал, что в зону СВО отправились три машины Tesla Cybertruck. Электрокары были вооружены полеметными установками.