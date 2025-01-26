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18:03, 26 января 2025Интернет и СМИ

На Кипре поиронизировали над словами Зеленского о транзите газа в ЕС

Журналист Христофору поиронизировал над словами Зеленского о транзите газа в ЕС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Транзит газа из Азербайджана в Европейский союз (ЕС) через территорию Украины будет осуществляться либо через Россию, либо через Грузию. Над словами президента Украины Владимира Зеленского о транспортировке углеводородов поиронизировал в социальной сети X журналист из Кипра Алекс Христофору.

«Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?» — вопрошает в комментариях к сообщению Зеленского журналист.

Он выразил уверенность, что транзит газа будет осуществлять либо через Россию, либо Грузию и Черное море — страны, которые Киев считает недружественными.

Зеленский рассказал об обсуждении темы транзита газа из Азербайджана с президентом республики Ильхамом Алиевым 25 января. По его словам, для транзита можно использовать украинскую газотранспортную систему.

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