На Кипре поиронизировали над словами Зеленского о транзите газа в ЕС

Журналист Христофору поиронизировал над словами Зеленского о транзите газа в ЕС

Транзит газа из Азербайджана в Европейский союз (ЕС) через территорию Украины будет осуществляться либо через Россию, либо через Грузию. Над словами президента Украины Владимира Зеленского о транспортировке углеводородов поиронизировал в социальной сети X журналист из Кипра Алекс Христофору.

«Как именно будет осуществляться транзит газа из Азербайджана по украинскому трубопроводу в Европу?» — вопрошает в комментариях к сообщению Зеленского журналист.

Он выразил уверенность, что транзит газа будет осуществлять либо через Россию, либо Грузию и Черное море — страны, которые Киев считает недружественными.

Зеленский рассказал об обсуждении темы транзита газа из Азербайджана с президентом республики Ильхамом Алиевым 25 января. По его словам, для транзита можно использовать украинскую газотранспортную систему.