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21:10, 26 января 2025Мир

На Западе предрекли гнев Европы из-за действий Трампа по Украине

Профессор Малинен: Трамп разозлит Европу урегулированием конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leah Millis / Reuters

Европейские элиты разозлятся, если президенту США Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Представьте себе гнев европейской элиты, НАФО и русофобов, если президенту США удастся достичь перемирия на Украине», — отметил он.

Ранее издание The Independent сообщило о планах Трампа закончить украинский конфликт к весне. Подчеркивалось, что присутствие главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на инаугурации Трампа якобы является демонстрацией главы государства обеспечить для Киева выгодную сделку.

Незадолго до этого Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине. Он указал, что страна находится в плачевном состоянии в результате боевых действий.

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