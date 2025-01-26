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21:34, 26 января 2025Мир

На Западе вынесли Украине приговор

Меркурис: Украина может рухнуть в гиперинфляцию в случае прекращения помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Долговременное прекращение финансовой помощи со стороны США станет для Украины очень серьезной проблемой. Такой приговор Киеву вынес британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Есть риск, что в случае, если финансовая помощь полностью иссякнет, страна может рухнуть в гиперинфляцию, что она бы уже давно сделала, если бы не финансовая помощь в критические моменты», — отметил он.

Ранее стало известно, что агентство США по международному развитию (USAID), которое являлось главным источником американского финансирования на Украине, в том числе военной помощи, получило команду остановить работу над всеми своими проектами. При этом в Киеве опровергли сообщения о прекращении помощи.

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