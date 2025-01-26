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13:54, 26 января 2025Бывший СССР

Названы последствия непризнания Западом итогов выборов в Белоруссии

Политолог Топорнин: Непризнание выборов в Белоруссии не приведет к последствиям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Непризнание итогов президентских выборов в Белоруссии западными странами не приведет к серьезным последствиям для страны, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Будут наложены какие-то запреты на контакты с президентом Белоруссии, с его окружением, сократится объем политического, дипломатического сотрудничества. Но по большому счету мы видели такие случаи, когда западные страны не признают итоги выборов. Они прекращают сотрудничество, но ничего такого не происходит. Белоруссия находится под санкциями, это оказывает влияние на экономику и рост благосостояния жителей. Но, наверное, больше ни на чем это не сказывается», — сказал политолог.

Западные страны могут не признать легитимность, но ничего такого из этого не следует. Ну, не признали, не общаются с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, никуда его не приглашают. А он говорит: «А мне и не надо. Я езжу в Россию, Казахстан, Киргизию, мне этого вполне достаточно. Меня не интересует, что там говорит Польша, Германия, США или еще кто-то»

Николай Топорнинполитолог

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Главным кандидатом на пост стал действующий лидер страны Александр Лукашенко. В случае победы он займет кресло главы государства в седьмой раз подряд. Помимо него в бюллетенях есть еще четыре кандидата: Олег Гайдукевич — председатель белорусской ЛДПР, Сергей Сыранков — первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, Александр Хижняк — председатель белорусской партии труда и справедливости, и бывший депутат Национального собрания Анна Конопацкая.

Лукашенко заявил, что ему будет безразлично, если Запад не признает результаты голосования. «Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете — это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово. Главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», — сказал он.

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