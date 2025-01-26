Россияне рассказали о доме своей мечты

Исследование ТСТН: Россияне мечтают о небольшом доме до 100 квадратных метров

Большинство россиян мечтают о доме площадью до 100 квадратных метров, следует из результатов исследования, проведенного ТСТН. Многие также хотели бы иметь и собственную баню.

«Идеальный вариант для проживания в представлении большинства россиян — одноэтажный дом с мансардой, за этот вариант проголосовали 43 процента опрошенных, а четверть респондентов хотели бы иметь двухэтажный дом. Оптимальная площадь дома по мнению 65 процентов опрошенных — до 100 квадратных метров. Дом больше 200 хотели бы только 28 процентов россиян», — рассказали аналитики.

Кроме того, по мнению 39 процентов опрошенных, идеальный дом должен включать в себя и баню. Еще 29 процентов захотели земельный участок, 21 — камин, 11 — бассейн.

«Если ранее были популярны двухэтажные дома достаточно большой площади, то сегодня многие отдают предпочтение одноэтажным постройкам, иногда с мансардой. Что касается материалов, традиционно россияне предпочитают дома из камня и дерева, но с приходом новых технологий многие меняют свой подход на этапе планирования строительства в пользу более современных вариантов: газобетона, каркасного домостроения», — поделился генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров.

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