Сотрудник съемочной группы российского телеканала попал под израильский обстрел в Ливане

Сотрудник канала Russia Today получил ранения в Ливане из-за обстрела Израилем

В Ливане сотрудник съемочную группы российского телеканала Russia Today (RT) попал под обстрел на территории Ливана. Об в воскресенье, 26 января, в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным издания, команда журналистов снимала репортаж о возвращении жителей в город Марун-эр-Рас после установления режима прекращения огня. В результате израильского обстрела сотрудник RT получил ранения в живот и легкую травму головы. Мужчину доставили в ближайшую больницу.

27 ноября 2024 года корреспондент агентства Sputnik в Ливане Абделькадер Аль-Бай получил ранение ноги при обстреле со стороны армии Израиля. Это произошло во время работы над сюжетом о выводе израильских войск с юга Ливана.