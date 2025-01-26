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17:53, 26 января 2025Интернет и СМИ

Сотрудник съемочной группы российского телеканала попал под израильский обстрел в Ливане

Сотрудник канала Russia Today получил ранения в Ливане из-за обстрела Израилем
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bilal Hussein / Reuters

В Ливане сотрудник съемочную группы российского телеканала Russia Today (RT) попал под обстрел на территории Ливана. Об в воскресенье, 26 января, в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным издания, команда журналистов снимала репортаж о возвращении жителей в город Марун-эр-Рас после установления режима прекращения огня. В результате израильского обстрела сотрудник RT получил ранения в живот и легкую травму головы. Мужчину доставили в ближайшую больницу.

27 ноября 2024 года корреспондент агентства Sputnik в Ливане Абделькадер Аль-Бай получил ранение ноги при обстреле со стороны армии Израиля. Это произошло во время работы над сюжетом о выводе израильских войск с юга Ливана.

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