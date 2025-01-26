Трамп объяснил отмену запрета Байдена на поставку бомб Израилю

Трамп: Израиль получит бомбы, которые оплатил и ждал

Израиль получит 2000-фунтовые бомбы класса МК-84, ранее запрещенные к поставке Джо Байденом, поскольку Иерусалим оплатил снаряды и ждал их передачи. Отмену запрета предыдущего американского лидера объяснил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Мы сегодня сняли запрет. И они их получат. Они заплатили за них и ждали их долгое время», — заявил глава американского государства.

Отмечается, что 1,8 тысячи авиабомб, которые хранились на складах в США, погрузят на корабли и доставят в Израиль «в ближайшие дни».

О снятии запрета на поставку бомб Израилю стало известно 25 января. Байден запретил поставку бомб в мае 2024 года, объяснив это решение вредом, который использование снарядов в секторе Газа может нанести мирным жителям.