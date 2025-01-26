В Британии предупредили Украину о последствиях абсурдного решения по России

Меркурис: Украина не компенсирует проигрыш на фронте ударами дронов по России

Украине не удастся компенсировать поражение на фронте, нанося удары беспилотниками по территории России. Об этом предупредил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, таким образом Киев пытается убедить всех, что все еще в состоянии противостоять России, несмотря на тяжелое положение украинской армии и большие потери. Однако, отметил эксперт, удары беспилотников наносят России минимальный ущерб, который не сравним с ущербом от ракетных атак по территории Украины.

«Мы все чаще видим, как украинцы проводят некую ложную параллель между этим предполагаемым воздушным наступлением, которое Украина ведет против России, и наземным наступлением, которое Москва ведет против Киева», — заявил он, указав на абсурдность ситуации.

Ранее Меркурис предупредил, что долговременное прекращение финансовой помощи со стороны США обернется для Украины очень серьезной проблемой.