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22:47, 26 января 2025Мир

В Британии предупредили Украину о последствиях абсурдного решения по России

Меркурис: Украина не компенсирует проигрыш на фронте ударами дронов по России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Украине не удастся компенсировать поражение на фронте, нанося удары беспилотниками по территории России. Об этом предупредил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, таким образом Киев пытается убедить всех, что все еще в состоянии противостоять России, несмотря на тяжелое положение украинской армии и большие потери. Однако, отметил эксперт, удары беспилотников наносят России минимальный ущерб, который не сравним с ущербом от ракетных атак по территории Украины.

«Мы все чаще видим, как украинцы проводят некую ложную параллель между этим предполагаемым воздушным наступлением, которое Украина ведет против России, и наземным наступлением, которое Москва ведет против Киева», — заявил он, указав на абсурдность ситуации.

Ранее Меркурис предупредил, что долговременное прекращение финансовой помощи со стороны США обернется для Украины очень серьезной проблемой.

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