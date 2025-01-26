В Британии предупредили Украину о последствиях абсурдного решения по России

Украине не удастся компенсировать поражение на фронте, нанося удары беспилотниками по территории России. Об этом предупредил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
По его словам, таким образом Киев пытается убедить всех, что все еще в состоянии противостоять России, несмотря на тяжелое положение украинской армии и большие потери. Однако, отметил эксперт, удары беспилотников наносят России минимальный ущерб, который не сравним с ущербом от ракетных атак по территории Украины.
«Мы все чаще видим, как украинцы проводят некую ложную параллель между этим предполагаемым воздушным наступлением, которое Украина ведет против России, и наземным наступлением, которое Москва ведет против Киева», — заявил он, указав на абсурдность ситуации.
Ранее Меркурис предупредил, что долговременное прекращение финансовой помощи со стороны США обернется для Украины очень серьезной проблемой.