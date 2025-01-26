В Британии призвали поучиться у Трампа

Глава Минфина Британии Ривз назвала позицию Трампа примером для Лондона

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что позиция президента США Дональда Трампа может стать примером для страны. Ее слова приводит РИА Новости.

Во время интервью изданию The Times Ривз спросили, считает ли она, что Лондон может взять пример с Трампа, который открыто продвигает американскую повестку.

«Да, я думаю, нам нужен более положительный настрой... Я также дала понять это бизнесу и сказала, что никто, кроме нас, не будет выступать в защиту Британии. Сказать так было не совсем по-британски», — подчеркнула глава Минфина.