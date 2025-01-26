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09:43, 26 января 2025Россия

В Черном море уничтожили два безэкипажных катера

МО РФ: В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Каких-либо дополнительных подробностей оборонное ведомство не привело.

25 января более десятка беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Черным морем у побережья Крыма. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 11 украинских дронов.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил, что активизацией атак президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать возможные мирные переговоры. «Зеленский пытается сорвать переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не очень хорошо складывается диалог, он вот такими действиями пытается сломать вообще всю эту переговорную историю», — высказался парламентарий.

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