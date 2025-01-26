В отношении напавшего на пенсионера-инвалида в лифте возбудили дело

СК возбудил дело после нападения на пенсионера-инвалида в лифте в Краснодаре

В отношении мужчины, напавшего на пенсионера-инвалида в лифте в Краснодаре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону, передает РИА Новости.

Дело возбудили по пункту «г» части 2 статьи 161 (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни) УК РФ. Уточняется, что злоумышленник уже задержан.

Инцидент произошел в субботу, 25 января. Неизвестный зашел в лифт, где находился пожилой мужчина, и начал его избивать, требуя отдать деньги и покупки. Когда пострадавший попытался покинуть лифт, грабитель затащил его обратно и продолжил побои, после чего силой забрал у него деньги, банковскую карту и бутылку алкоголя.