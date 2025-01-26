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07:13, 26 января 2025Россия

В России дали совет Трампу по Украине

Сенатор Пушков призвал Трампа сохранить свою позицию по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Пушков дал совет Трампу по Украине и призвал его сохранить свою позицию. По мнению политика, президенту следует преодолеть давление со стороны либеральной общественности.

«Если Трамп в итоге пойдет за либерал-глобалистами в украинском вопросе, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов. Одно тесно связано с другим», — отметил он.

Ранее Пушков заявил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине, Трамп, который хочет установить мир за 100 дней, должен разговаривать с Россией. По его словам, американский лидер в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России.

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