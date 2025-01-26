Сенатор Пушков призвал Трампа сохранить свою позицию по Украине

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Пушков дал совет Трампу по Украине и призвал его сохранить свою позицию. По мнению политика, президенту следует преодолеть давление со стороны либеральной общественности.

«Если Трамп в итоге пойдет за либерал-глобалистами в украинском вопросе, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов. Одно тесно связано с другим», — отметил он.

Ранее Пушков заявил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине, Трамп, который хочет установить мир за 100 дней, должен разговаривать с Россией. По его словам, американский лидер в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России.

