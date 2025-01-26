В России обратили внимание на смену риторики западных СМИ

Сенатор Пушков: В западных СМИ начали писать о возможной победе России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в западных СМИ начали говорить о возможной победе России в конфликте с Украиной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в западной прессе происходит поворот от «полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что Россия побеждает». Причиной смены риторики Пушков назвал «объективную реальность на фронте», намерение американского президента Дональда Трампа вступить в переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также неверие в способность Украины и Запада изменить ход конфликта.

Пушков также сослался на наблюдение профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена на смену нарратива по Украине на Западе. По его словам, «то, что вчера считалось "российской пропагандой", вдруг превратилось в коллективный консенсус в западных медиа».

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал президенту США Дональду Трампу преодолеть давление со стороны либеральной общественности и не менять позиции по Украине.