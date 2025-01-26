В России отреагировали на призыв к Госдепу США отменить заморозку помощи Украине

Сенатор Джабаров усомнился в отмене США заморозки помощи Украине

В США не станут досрочно отменять временную заморозку помощи Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на соответствующий призыв американских дипломатов к Госдепартаменту.

«Я сомневаюсь, что у них что-то получится. Скорее всего, это группа дипломатов, которые понимают, что они не удержатся на своих должностях при новом госсекретаре, который однозначно выступил в поддержку всех решений [президента США Дональда] Трампа по этому вопросу. Я думаю, что, скорее всего, это люди, которые представляли команду [экс-президента США Джо] Байдена — либералов. То, что они говорят о том, что надо продолжать помощь Украине, говорит о том, что они за продолжение конфликта. А Трамп постоянно говорит, что надо немедленно прекращать вооруженный конфликт. Поэтому не вяжется: если с одной стороны будет идти оружие, продолжать идти вооружение, боеприпасы, а с другой стороны говорить о мирных переговорах — все поймут, что это происходит спектакль», — сказал сенатор.

Я не уверен, что эта инициатива будет поддержана, а с другой стороны, американская политическая кухня в последние годы славится своей непредсказуемостью Владимир Джабаров российский сенатор

Как пишет Financial Times со ссылкой на документы и источники, американские дипломаты обратились в Госдепартамент с запросом отменить заморозку помощи для Украины на 90 дней, ранее введенную главой государства.

Трамп подтвердил информацию о заморозке американской помощи другим странам. «Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи», — сказал он.