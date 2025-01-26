В России высказались об идее Лукашенко разместить «Орешник» вблизи Смоленска

Депутат Швыткин: Лукашенко разместит «Орешник» у Смоленска ради безопасности

Идея президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» вблизи Смоленска связана с безопасностью Союзного Государства, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Орешник» будет размещен там, где это будет необходимо с целью обеспечения безопасности Союзного Государства. Безусловно, решение будет принято на основе договоренностей лидеров Юрий Швыткин депутат Госдумы

«Положение "Орешника" должно носить гриф секретности. Я ни в коем случае не хочу вдаваться в сроки, но сейчас Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Союзного государства совместно с Белоруссией. Это может быть "Орешник" либо какие-то другие силы и средства, которые будут расположены. Но то, что сегодня у границ Белоруссии есть вооруженные банды, есть планы стран блока НАТО, вынашивающие агрессивные намерения в отношении Союзного государства — безусловно, это нас подталкивает к необходимости обеспечения безопасности Союзного государства всеми имеющимися средствами, в том числе "Орешником"», — сказал депутат.

Как заявил Александр Лукашенко, ракетная система «Орешник» будет размещена ближе к Смоленску. По его словам, эти комплексы прибудут в страну из России в ближайшее время.