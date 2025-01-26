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18:53, 26 января 2025Россия

В России высказались об идее Лукашенко разместить «Орешник» вблизи Смоленска

Депутат Швыткин: Лукашенко разместит «Орешник» у Смоленска ради безопасности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Идея президента Белоруссии Александра Лукашенко разместить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» вблизи Смоленска связана с безопасностью Союзного Государства, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Орешник» будет размещен там, где это будет необходимо с целью обеспечения безопасности Союзного Государства. Безусловно, решение будет принято на основе договоренностей лидеров

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

«Положение "Орешника" должно носить гриф секретности. Я ни в коем случае не хочу вдаваться в сроки, но сейчас Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Союзного государства совместно с Белоруссией. Это может быть "Орешник" либо какие-то другие силы и средства, которые будут расположены. Но то, что сегодня у границ Белоруссии есть вооруженные банды, есть планы стран блока НАТО, вынашивающие агрессивные намерения в отношении Союзного государства — безусловно, это нас подталкивает к необходимости обеспечения безопасности Союзного государства всеми имеющимися средствами, в том числе "Орешником"», — сказал депутат.

Как заявил Александр Лукашенко, ракетная система «Орешник» будет размещена ближе к Смоленску. По его словам, эти комплексы прибудут в страну из России в ближайшее время.

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