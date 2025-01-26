В Ростовской области после жалоб жителей закрыли ввоз песка с мазутом на полигон

В Ростовской области закрыли ввоз песка с мазутом на полигон после жалоб

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что часть песка, загрязненного мазутом, из Краснодарского края успели завезти на полигон в Семикаракорском районе региона, въезд фур был закрыт после жалоб жителей. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Выехал в Семикаракорск. Встретился с жителями. На полигон уже успели завезти часть загрязненного мазутом песка с Кубани. Полигон частный. Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт», — написал Слюсарь.

По его словам, жители организуют общественный контроль, а полиция будет заниматься дежурством для предупреждения дальнейшего завоза песка с мазутом.

Он добавил, что подобные действия не были согласованы с властями региона, а подобное отношение к Ростовской области и ее жителям недопустимо.

Ранее МЧС России сообщило, что спасатели за сутки обследовали 153 квадратных километра акватории Черного моря в поисках загрязнений мазута. Всего с начала работ было очищено более 303 километров берега, собрано свыше 175 тысяч тонн загрязненного грунта, на площадки временного хранения вывезено 134 тысячи тонн загрязненного песка.