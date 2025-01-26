В МЧС рассказали о работе по очистке акватории Черного моря от мазута

МЧС: В Черном море за сутки обследовали 153 кв. км в поисках загрязнений мазутом

Спасателями за сутки обследовано 153 квадратных километра акватории Черного моря в поисках загрязнений мазута, рассказали в МЧС России в Telegram-канале.

Всего с начала работ было очищено более 303 километров берега, собрано свыше 175 тысяч тонн загрязненного грунта, на площадки временного хранения вывезено 134 тысячи тонн.

В акватории Черного моря всего обследовано 5 090 квадратных километров территории, сорбентом обработано 2,3 тысячи квадратных метров, всего 48 695 квадратных метров. В Краснодарском крае обследуют 265 километров берега, за сутки было вывезено 2,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, всего — свыше 174 тысяч тонн.

В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено 185 километров береговой линии. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 592 тонн загрязненного песка и грунта.

Незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы в Краснодарском крае по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.