В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами

Губернатор Севастополя сообщил об угрозе ракетной атаки на город

В Севастополе объявлена ракетная атака. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, городу грозит атака баллистическими ракетами. «Ракетная опасность. Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности», — написал губернатор. По информации РИА Новости, морской и наземный транспорт прекратили движение.

Ранее в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных украинских катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.