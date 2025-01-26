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16:27, 26 января 2025Россия

В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами

Губернатор Севастополя сообщил об угрозе ракетной атаки на город
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Севастополе объявлена ракетная атака. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, городу грозит атака баллистическими ракетами. «Ракетная опасность. Внимание всем. Баллистика. Принять меры безопасности», — написал губернатор. По информации РИА Новости, морской и наземный транспорт прекратили движение.

Ранее в северо-западной части акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных украинских катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

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