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23:35, 26 января 2025Мир

В Великобритании рассказали о нелегальном ввозе детей украинских беженцев

Independent: Украинцы стали чаще вывозить детей в Британию нелегальным способами
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинским беженцам все чаще приходится прибегать к сомнительным и порой нелегальным способам, чтобы провезти своих детей в Соединенное Королевство. Об этом пишет газета The Independent.

«К нам обращаются все больше отчаявшихся людей, заплативших помощникам-мошенникам за совет, который обеспечивает въезд в Великобританию без погранконтроля через Республику Ирландия», — цитирует газета письмо благотворительной организации Settled к министру внутренних дел страны Иветт Купер.

Согласно информации The Independent, причина заключается в том, что с февраля 2024 года украинские беженцы больше не могут становиться спонсорами для членов своей семьи, чтобы помочь им прибыть в Великобританию и получить визу.

Как отмечается в материале, когда дети беженцев приезжают в государство через Ирландию, МВД Британии либо отказывает им в выдаче визы, либо затягивает с этим, из-за чего дети надолго остаются в «подвешенном состоянии» без легального статуса и возможности нормальной жизни.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Европейского союза должны прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, так как подобные выплаты создают препятствия для их возвращения на родину.

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