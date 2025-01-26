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22:21, 26 января 2025Россия

ВСУ обстреляли деревню в российском регионе

Хинштейн заявил об обстреле ВСУ деревни Гирьи в Курской области
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jilbert Ebrahimi / Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Гирьи в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. Четыре дома получили повреждения — в них были выбиты окна, повреждены крыши. «Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей», — добавил Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что данный населенный пункт входит в «серую зону», однако, несмотря на это, глава Беловского района выехал на место и осмотрел повреждения.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала Курскую область с помощью ракет. В этот же день оборонное ведомство показало кадры уничтоженного американского танка Abrams в Курской области.

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