ВСУ обстреляли деревню в российском регионе

Хинштейн заявил об обстреле ВСУ деревни Гирьи в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Гирьи в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал. Четыре дома получили повреждения — в них были выбиты окна, повреждены крыши. «Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей», — добавил Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что данный населенный пункт входит в «серую зону», однако, несмотря на это, глава Беловского района выехал на место и осмотрел повреждения.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала Курскую область с помощью ракет. В этот же день оборонное ведомство показало кадры уничтоженного американского танка Abrams в Курской области.