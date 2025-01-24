Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 24 января 2025Россия

Украина атаковала ракетами российский регион

Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Украина атаковала Курскую область с помощью ракет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по российскому региону.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении. В оперштабе также поблагодарили бойцов подразделений противовоздушной обороны.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

В этот же день оборонное ведомство показало кадры уничтоженного американского танка Abrams в Курской области. Во время просмотра ролика можно увидеть дымящуюся боевую машину. Момент удара по танку запечатлен не был.

Ранее исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил, что боевые действия в Курской области затронули 21 процент ее территории. Он также призвал жителей не возвращаться в свои дома, пока ведутся работы по разминированию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

      Анну Asti раскритиковали за ее стиль

      Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

      США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

      Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

      Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

      Рианна обнажила ягодицы в рекламе

      Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

      Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

      Украина атаковала ракетами российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше