Украина атаковала ракетами российский регион

Над Курской областью уничтожили две украинские ракеты

Украина атаковала Курскую область с помощью ракет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по российскому региону.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении. В оперштабе также поблагодарили бойцов подразделений противовоздушной обороны.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

В этот же день оборонное ведомство показало кадры уничтоженного американского танка Abrams в Курской области. Во время просмотра ролика можно увидеть дымящуюся боевую машину. Момент удара по танку запечатлен не был.

Ранее исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил, что боевые действия в Курской области затронули 21 процент ее территории. Он также призвал жителей не возвращаться в свои дома, пока ведутся работы по разминированию.