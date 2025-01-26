Запад обвинили в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

Премьер Словакии Фицо обвинил Запад в срыве соглашения по Украине в 2022 году

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страны Запада сорвали заключение соглашения и помешали закончить конфликт на Украине еще в 2022 году. Об этом он высказался в эфире телеканала STVR.

«Война могла закончиться уже в апреле 2022 года, когда на повестке дня лежало мирное соглашение. Однако Запад помешал Украине подписать соглашение», — сказал он.

Ранее Фицо спрогнозировал финал специальной военной операции (СВО) для Украины. По его мнению, страна потеряет треть территории, а также будет оккупирована иностранными войсками.