Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 26 января 2025Мир

Запад обвинили в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

Премьер Словакии Фицо обвинил Запад в срыве соглашения по Украине в 2022 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страны Запада сорвали заключение соглашения и помешали закончить конфликт на Украине еще в 2022 году. Об этом он высказался в эфире телеканала STVR.

«Война могла закончиться уже в апреле 2022 года, когда на повестке дня лежало мирное соглашение. Однако Запад помешал Украине подписать соглашение», — сказал он.

Ранее Фицо спрогнозировал финал специальной военной операции (СВО) для Украины. По его мнению, страна потеряет треть территории, а также будет оккупирована иностранными войсками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе описали четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

      Запад обвинили в срыве мирного соглашения по Украине в 2022 году

      Трамп подтвердил информацию о заморозке помощи США другим странам

      Трамп допустил расширение США

      Сын Плющенко выиграл соревнования с единственным участником

      В ЦРУ заявили об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане

      Американские дипломаты попросили исключить Украину из заморозки иностранной помощи

      Немков одержал победу на турнире PFL

      Зеленский запретил переговоры с Россией всем

      Зеленский заявил о невозможности быстрого окончания конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше