Бойцы окруженной в Великой Новоселке бригады ВСУ сдались в плен

ТАСС: Группа бойцов окруженной в Великой Новоселке 110-й ОМБр ВСУ сдалась в плен

Группа бойцов 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженной в Великой Новоселке, сдалась в плен. Об этом передает ТАСС.

Как следует из сообщения, несколько украинских военнослужащих из оборонявшей Великую Новоселку бригады решили сдаться, после того как бригада попала в окружение и была полностью заблокирована. Число сложивших оружие бойцов ВСУ не уточняется.

Отмечается, что пленным оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее солдат, оказавшийся в котле в Великой Новоселке, записал предсмертное видео. На кадрах боец из 110-й механизированной бригады сообщает, что его и сослуживцев оставили в населенном пункте, а также передает «горячие приветы» командирам.