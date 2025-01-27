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14:05, 27 января 2025Мир

Британским полицейским запретили употреблять слово черный

Telegraph: Для британской полиции запретили словосочетания со словом черный
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Sibley / Reuters

Британским полицейским запретили употреблять определенные словосочетания со словом «черный» в целях борьбы с расизмом. Соответствующая инструкция оказалась в распоряжении газеты The Telegraph.

В директиве указано, что «подобные термины показывают определенные группы низшими или высшими по отношению к другим».

Кроме того, в документе также приводится описание гендера как «социальной конструкции, связанной с поведением и [внешними] атрибутами».

В 2023 году король Великобритании Карл III попал в скандал из-за того, что в кругу семьи якобы позволял себе расистские высказывания.

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