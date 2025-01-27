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15:03, 27 января 2025Мир

Еврокомиссия дала Венгрии гарантии для продления санкций против России

Сийярто: Венгрия получила от ЕК необходимые гарантии для санкций против России
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия получила от Еврокомиссии (ЕК) необходимые гарантии по энергетической безопасности, без которых Будапешт выступал против продления антироссийских санкций. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Она [Еврокомиссия] ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны — члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза», — сообщил Сийярто.

По его словам, ЕК обязалась защищать газопррводы и нефтепроводы, по которым сырье поступает из России в страны ЕС. Глава МИД Венгрии добавил, что Еврокомиссия также «добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти» в европейские страны.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия одобрит решение о продлении санкций против России в зависимости от того, получит ли она гарантии обеспечения своей энергетической безопасности.

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