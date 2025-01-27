Венгрия получила от Еврокомиссии (ЕК) необходимые гарантии по энергетической безопасности, без которых Будапешт выступал против продления антироссийских санкций. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Она [Еврокомиссия] ясно дала понять, что целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны — члены ЕС, является вопросом безопасности всего Евросоюза», — сообщил Сийярто.
По его словам, ЕК обязалась защищать газопррводы и нефтепроводы, по которым сырье поступает из России в страны ЕС. Глава МИД Венгрии добавил, что Еврокомиссия также «добивается от Украины гарантий сохранения поставок нефти» в европейские страны.
Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия одобрит решение о продлении санкций против России в зависимости от того, получит ли она гарантии обеспечения своей энергетической безопасности.