В Windows 11 нашли секретный способ обмена данными

В Windows 11 появился способ обмена файлами путем перетаскивания документов

Инженеры корпорации Microsoft добавили в бета-версию Windows 11 новый способ обмена файлами путем перетаскивания документов. На это обратило внимание издание Tom’s Hardware.

Новый способ быстрого обмена файлами нашли в сборке 22635.4805. Журналисты медиа назвали его секретным, так как специалисты Microsoft не упомянули об этой функции в списке нововведений. Авторы объяснили, что если зажать определенный файл курсором мыши и перенести его в верхнюю часть экрана, то там появится выпадающее меню для обмена данными.

По словам журналистов Tom’s Hardware, в выпадающем меню Windows 11 появляются иконки передачи данных на смартфон, через почтовый клиент Outlook и через стандартное почтовое приложение. Кроме того, пользователи смогут добавить другие способы обмена данными.

Специалисты сравнили новый инструмент обмена файлами с таковым в мобильных операционных системах (ОС) iOS и Android. «Поскольку все больше людей приобретают смартфоны в качестве своего первого гаджета, Microsoft, вероятно, пытается сделать так, чтобы опыт использования операционной системы был похожим», — отметили журналисты. В настоящий момент неизвестно, когда новая функция будет доступна для всех пользователей Windows 11.

В конце января корпорация Microsoft разрешила пользователям компьютеров с Windows 10 обновиться до последней на данный момент версии Windows 11 24H2. Также в января компания начала обновлять до актуальной версии Windows компьютеры под управлением 22H2 и 23H2.