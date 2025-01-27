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20:53, 27 января 2025Наука и техника

В Windows 11 нашли секретный способ обмена данными

В Windows 11 появился способ обмена файлами путем перетаскивания документов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @phantomofearth

Инженеры корпорации Microsoft добавили в бета-версию Windows 11 новый способ обмена файлами путем перетаскивания документов. На это обратило внимание издание Tom’s Hardware.

Новый способ быстрого обмена файлами нашли в сборке 22635.4805. Журналисты медиа назвали его секретным, так как специалисты Microsoft не упомянули об этой функции в списке нововведений. Авторы объяснили, что если зажать определенный файл курсором мыши и перенести его в верхнюю часть экрана, то там появится выпадающее меню для обмена данными.

По словам журналистов Tom’s Hardware, в выпадающем меню Windows 11 появляются иконки передачи данных на смартфон, через почтовый клиент Outlook и через стандартное почтовое приложение. Кроме того, пользователи смогут добавить другие способы обмена данными.

Специалисты сравнили новый инструмент обмена файлами с таковым в мобильных операционных системах (ОС) iOS и Android. «Поскольку все больше людей приобретают смартфоны в качестве своего первого гаджета, Microsoft, вероятно, пытается сделать так, чтобы опыт использования операционной системы был похожим», — отметили журналисты. В настоящий момент неизвестно, когда новая функция будет доступна для всех пользователей Windows 11.

В конце января корпорация Microsoft разрешила пользователям компьютеров с Windows 10 обновиться до последней на данный момент версии Windows 11 24H2. Также в января компания начала обновлять до актуальной версии Windows компьютеры под управлением 22H2 и 23H2.

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