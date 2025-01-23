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16:48, 23 января 2025Наука и техника

Пользователям Windows 10 разрешили обновиться до последней ОС

Microsoft открыла возможность обновления Windows 10 до Windows 11 24H2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft разрешила пользователям компьютеров с Windows 10 обновиться до последней на данный момент версии Windows 11 24H2. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Microsoft. В компании отметили, что расширяют процесс поэтапного обновления компьютеров на базе Windows 10 до самой актуальной версии операционной системы (ОС) Windows 11. Журналисты заметили, что такую возможность в корпорации открыли после того, как начали принудительно обновлять ПК с Windows 11 22H2 и 23H2.

Представители компании рассказали, что для успешного обновления компьютер пользователя должен иметь установленную Windows 10 и соответствовать минимальным системным требованиям Windows 11. Владелец девайса должен зайти в настройки своей ОС, перейти в раздел «Центр обновления Windows» и нажать на кнопку «Проверить наличие обновлений». Также процесс обновления можно приостановить.

Версия 24H2 для Windows 11 вышла в октябре 2024 года. В Microsoft выпустили ее в качестве замены Windows 11 22H2 и 23H2.

В конце января корпорация Microsoft анонсировала прекращение поддержки программ Exchange 2016 и 2019 для устаревшей Windows 10. Также в октябре 2025 года компания прекратит поддерживать программы Office для Windows 10.

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