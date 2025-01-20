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16:06, 20 января 2025Наука и техника

Компьютеры с Windows 11 принудительно обновили

Microsoft начала принудительно устанавливать Windows 11 24H2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Корпорация Microsoft начала принудительно обновлять компьютеры с установленной операционной системой (ОС) Windows 11. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

Как заметили журналисты, в компании начали обновлять ПК, работающие по управлением версий Windows 11 22H2 и 23H2, которые вышли в 2022 и 2023 годах соответственно. Устройства пользователей принудительно обновят до версии 24H2, установив все актуальные апдейты и патчи безопасности.

В Microsoft уточнили, что владельцам компьютеров не нужно будет прилагать никаких усилий — апдейт будет развернут на их устройстве автоматически. Однако потребители смогут установить удобное для себя время для перезагрузки и обновления ПК или отложить его.

«Мы достигли нового этапа в постепенном развертывании версии 24H2. Устройства, работающие под управлением Home и Pro версий Windows 11 23H3 и 22H2, будут постепенно обновлены до версии 24H2», — заявили в корпорации. Специалисты компании уточнили, что корпоративные пользователи, чьи компьютеры контролируют IT-специалисты, будут обновлены в ручном режиме.

Ранее в корпорации Microsoft заявили, что ОС Windows 11 будет бесплатной для перехода навсегда. В компании уточнили, что переход на новую систему без доплаты могут совершить все пользователи Windows 10.

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