Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:18, 17 января 2025Наука и техника

Windows 11 сделают бесплатной навсегда

Microsoft решила сделать Windows 11 бесплатной без ограничений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Windows / Unsplash

Корпорация Microsoft заявила, что операционная система (ОС) Windows 11 будет бесплатной для перехода навсегда. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание, что в начале 2025-го в блоге компании появилась запись о том, что Microsoft будет раздавать Windows 11 для пользователей Windows 10 в течение ограниченного периода времени. Позже запись удалили, а затем в компании объяснили, что произошло.

В заявлении для Windows Latest представители IT-гиганта отметили, что в статье содержалась ошибка. «Бесплатное обновление до Windows 11 — это не ограниченное по времени предложение», — заявили в корпорации. Таким образом, в Microsoft признали, что пользователи устаревших ОС смогут перейти на Windows 11 бесплатно в любой момент, без ограничений.

По словам авторов издания, запись в блоге смутила их — как и коллег из Neowin, которые обвинили Microsoft в обмане. Специалисты Windows Latest отметили, что новые ОС Microsoft всегда были доступны бесплатно, если пользователи переходили на них с операционных систем предыдущего поколения.

В середине января корпорация Microsoft заявила, что осенью прекратит поддерживать программы Office для Windows 10. Поддержка завершится 14 октября 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп подтвердил перенос инаугурации

      Tesla Cybertruck признали незаконным в Великобритании

      Россиянин избил до смерти отца металлической дубинкой и попал в СИЗО

      Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

      В ЕС отвергли существование Украины

      Россиянам раскрыли повышающую риск диабета распространенную привычку

      Жители российского города пожаловались на фекально-кипяточный потоп в доме

      Гоар Аветисян прогулялась по пляжу в полупрозрачном платье

      Мужчина напился на мальчишнике, надел платье и помочился на попутчицу в самолете

      Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше