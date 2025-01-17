Windows 11 сделают бесплатной навсегда

Microsoft решила сделать Windows 11 бесплатной без ограничений

Корпорация Microsoft заявила, что операционная система (ОС) Windows 11 будет бесплатной для перехода навсегда. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание, что в начале 2025-го в блоге компании появилась запись о том, что Microsoft будет раздавать Windows 11 для пользователей Windows 10 в течение ограниченного периода времени. Позже запись удалили, а затем в компании объяснили, что произошло.

В заявлении для Windows Latest представители IT-гиганта отметили, что в статье содержалась ошибка. «Бесплатное обновление до Windows 11 — это не ограниченное по времени предложение», — заявили в корпорации. Таким образом, в Microsoft признали, что пользователи устаревших ОС смогут перейти на Windows 11 бесплатно в любой момент, без ограничений.

По словам авторов издания, запись в блоге смутила их — как и коллег из Neowin, которые обвинили Microsoft в обмане. Специалисты Windows Latest отметили, что новые ОС Microsoft всегда были доступны бесплатно, если пользователи переходили на них с операционных систем предыдущего поколения.

В середине января корпорация Microsoft заявила, что осенью прекратит поддерживать программы Office для Windows 10. Поддержка завершится 14 октября 2025 года.