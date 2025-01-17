Windows 11 сделают бесплатной навсегда

Корпорация Microsoft заявила, что операционная система (ОС) Windows 11 будет бесплатной для перехода навсегда. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты медиа обратили внимание, что в начале 2025-го в блоге компании появилась запись о том, что Microsoft будет раздавать Windows 11 для пользователей Windows 10 в течение ограниченного периода времени. Позже запись удалили, а затем в компании объяснили, что произошло.
В заявлении для Windows Latest представители IT-гиганта отметили, что в статье содержалась ошибка. «Бесплатное обновление до Windows 11 — это не ограниченное по времени предложение», — заявили в корпорации. Таким образом, в Microsoft признали, что пользователи устаревших ОС смогут перейти на Windows 11 бесплатно в любой момент, без ограничений.
По словам авторов издания, запись в блоге смутила их — как и коллег из Neowin, которые обвинили Microsoft в обмане. Специалисты Windows Latest отметили, что новые ОС Microsoft всегда были доступны бесплатно, если пользователи переходили на них с операционных систем предыдущего поколения.
В середине января корпорация Microsoft заявила, что осенью прекратит поддерживать программы Office для Windows 10. Поддержка завершится 14 октября 2025 года.