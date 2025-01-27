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09:26, 27 января 2025Силовые структуры

ФСИН уточнила подробности пожара в ростовском СИЗО

ФСИН: в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В административном здании ростовского СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошло возгорание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ ФСИН России по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание в одном из помещений здания произошло на площади около пяти квадратных метров. Пожар был оперативно потушен благодаря действиям пожарной части учреждения и прибывшего пожарного расчета.

Пострадавших нет, учреждение работает в штатном режиме. Проводится проверка по установлению причин и обстоятельств произошедшего, добавили в ГУ ФСИН.

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону 16 июня 2024 года шестеро заключенных выбрались из камеры и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме одного, ликвидировали.

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