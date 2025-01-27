Губернатор раскрыл подробности перехвата 15 дронов ВСУ над российским регионом

Воронежский губернатор Гусев: При попытке атаки ВСУ никто не пострадал

При попытке атаки 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал. Подробности о случившемся привел губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Всего минувшей ночью в двух городских округах и четырех районах Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены 15 БПЛА», — сообщил губернатор.

По его информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Гусев обратился к жителям с просьбой не приближаться к беспилотникам и их обломкам. В случае их обнаружения об этом нужно сообщить по номеру 112.

Всего в ночь на понедельник, 27 января, ВСУ, согласно информации Минобороны, пытались ударить по пяти регионам России с помощью 32 дронов. Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью, под удар также попали Белгородская, Курская, Орловская и Тверская области.